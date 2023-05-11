Всесвітня організація охорони здоров’я та Бірмінгемський університет під час дослідження, проведеного в чотирьох країнах, виявили, що новий метод лікування жінок, які страждають на сильну кровотечу після пологів, знижує кількість материнських смертей на 60%.

Післяпологова кровотеча (ППК), що визначається як втрата понад 500 мл крові протягом 24 годин після пологів, наразі є основною причиною материнської смертності в усьому світі, вбиваючи приблизно одну жінку кожні шість хвилин.

Щорічно ППК вражає 14 млн жінок і призводить до смерті близько 70 тис. осіб в усьому світі, переважно в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Дослідники виявили, що об’єктивне вимірювання крововтрати за допомогою простого недорогого пристрою для збору крові, званого “серветкою”, призвело до значного поліпшення результатів для жінок.

Також відбулося значне зниження частоти переливань крові, необхідних для лікування кровотеч, що має особливе значення в країнах з низьким рівнем доходу, де кров є дефіцитним і дорогим ресурсом.

Наразі основна проблема в реагуванні на ППК полягає в тому, що її часто виявляють занадто пізно, щоб медики могли ефективно реагувати.

Більшість медичних працівників використовують візуальний огляд для оцінки кровотечі, що, як правило, недооцінює крововтрату і може призвести до небезпечних для життя затримок у лікуванні.

Коли лікування надається, воно зазвичай проводиться послідовно з перервами між кожним втручанням, що вимагає більше часу, якщо перші варіанти неефективні.

– Тепер, якщо у жінки діагностовано сильну кровотечу, їй слід запропонувати негайний пакет лікування, – зазначають дослідники.

За їхніми словами, це включатиме масаж матки, ліки для скорочення матки та зупинки кровотечі, внутрішньовенне введення рідини, обстеження і, за необхідності, перехід до розширеної допомоги.

Нова система називається втручанням E-MOTIVE, і всі її частини можуть виконуватися акушерками.