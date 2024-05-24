Науковці виявили, що вживанням сочевиці протягом 12 тижнів знижує рівень поганого холестерину та цукру в крові. Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Nutrients.

Діабет, ожиріння та серцево-судинні хвороби

Вчені провели експеримент, щоб виявити, як раціон на основі сочевиці та м’яса впливає на метаболічні показники.

Для цього учасників, схильних до розвитку ожиріння, діабету, серця і судин, полілили на дві групи. Першій пропонували щодня з’їдати надмірну кількість сочевиці (приблизно три чверті склянки).

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Друга половина учасників замість сочевиці їла страви з індичкою або куркою. Потім вчені порівняли аналізи крові та дані анкетування щодо харчових звичок і дійшли висновку, що ті, хто щодня харчувався сочевицею, краще почувалися та мали вищі метаболічні показники.

— Наші результати доводять користь щоденного споживання сочевиці для зниження холестерину, постпрандіальної глікемії та запальних реакцій без стресу для шлунково-кишкового тракту, — зазначили автори дослідження.

Один із них припустив, що це також може бути пов’язано з меншим вмістом натрію та оброблених вуглеводів у готових стравах.

Чому сочевиця покращує обмін речовин

Ферментована клітковина сочевиці взаємодіє з кишковими мікробами, виробляючи коротколанцюгові жирні кислоти, такі як пропіонат, які допомагають покращити чутливість до інсуліну. І водночас харчові волокна сповільнюють засвоєння цукру в раціоні.

Це означає, що людина, яка їла сочевицю на обід, матиме кращий контроль рівня цукру в крові під час вечері. Крім того, розчинна клітковина овоча знижує рівень холестерину, обмежуючи його всмоктування та допомагаючи виводити його під час дефекації.

Сочевиця також є багатим джерелом сапонінів, біоактивних сполук, пов’язаних зі зниженням рівня холестерину. Їхня здатність зменшувати запалення може бути пов’язана з поліфенолами, рослинними сполуками, відомими своєю протизапальною дією.

Тож сочевиця є смачним і дуже корисним інгредієнтом, який можна додавати до супів, рагу, пасти, салатів тощо.

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Джерело: Health