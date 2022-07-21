Як показали результати дослідження британських учених Єльського університету, читання може багатьом допомогти знизити ризики смертності на 20%.

Автори наукової роботи стверджують, що ті, хто читав більше трьох з половиною годин на тиждень, жили приблизно на 23 місяці (трохи менше двох років) довше, ніж люди, які не читали.

Крім того, як заявили вчені, збільшення тривалості життя не залежить від статі, рівня добробуту, освіти або здоров’я.

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– Читачі книг зазнали 20% зниження ризику смертності за 12 років спостереження порівняно з тими, хто не читав книг, – відзначають дослідники.

За їхніми словами, аналіз показав, що будь-який рівень читання книг дає значно більшу перевагу у виживанні, ніж читання періодичних видань.

Одна з теорій говорить, що розум подібний м’язу, який потрібно тренувати і розтягувати, щоб залишатися здоровим. Оскільки читання тренує цей м’яз, воно зберігає його сильним протягом більш тривалого періоду часу.

Відзначається, що, оскільки наразі немає ліків від деменції, щорічно від недоумства помирає близько 67 тис. осіб. Цього достатньо, щоб заповнити великий футбольний стадіон.

Джерело: Express