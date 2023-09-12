Команда вчених Каліфорнійського університету в США під час дослідження виявила зовнішню ознаку того, наскільки довго жінка проживе.

Як повідомляється, на початку експерименту вчені поставили собі за мету встановити, чи є взаємозв’язок між коливаннями ваги тіла і тривалістю життя.

Виявилося, що жінки старше 60 років зі стабільною вагою в 1,2-2 рази частіше доживають до 90-100 років, що визначалося в дослідженні як видатне довголіття.

Зараз дивляться

Як зазначають учені, сам по собі набір ваги з довголіттям не пов’язаний, а ось втрата кілограмів, особливо ненавмисна, була пов’язана зі зниженою ймовірністю дожити до 90 років.

За набір ваги дослідники приймали збільшення маси тіла більше ніж на 5%, за втрату ваги – її зниження більше ніж на 5%. Якщо ж вага коливалася в межах ±5%, її вважали стабільною.

Хоча вага людини час від часу зменшується або збільшується, загалом вона залишається стабільною більшу частину життя. Люди, які прагнуть важити менше і сідають на дієту, з часом помічають, що вага починає зростати приблизно до того самого рівня, який був до початку дієти.

Причини можуть бути різними. Є теорія, що організм здатний контролювати кількість жиру в організмі, реагувати на зміни і компенсувати його. Тобто тіло спеціально робить так, щоб вага повернулася.

Прихильники теорії порівнюють цей процес із роботою термостата: людина задає температуру, і якщо в кімнаті стає спекотно, вмикається кондиціонер, а якщо холодно — обігрівач.

На підтвердження цієї версії наводять статистику: тільки 10% людей можуть утримувати вагу після дієти. І, можливо, причина цього в тому, що організм робить усе, щоб вага повернулася до заданого значення.

Джерело: The Journals of Gerontology