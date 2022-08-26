Експерти Mayo Clinic стверджують, що їжу все ж таки можна запивати водою всупереч поширеній думці, що цього робити категорично не можна. Це хороша новина для тих, кому не смачно їсти “всухом’ятку”.

Повідомляється, що немає ніяких побоювань, що вода розбавляє шлунковий сік або якось інакше негативно впливає на процеси травлення.

Більш того, на думку вчених, рідина може поліпшити травлення. Вода допомагає плавно просувати їжу травним трактом, і таким чином запобігає запорами.

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При цьому, якщо є проблеми з травленням, медики рекомендують:

є багато фруктів, овочів і цільнозернових продуктів, включати в раціон нежирне або знежирене молоко, йогурт та інші молочні продукти, а також нежирне м’ясо;

підтримувати здорову вагу;

регулярно займатися фізичною активністю.

Джерело: МayoСlinic