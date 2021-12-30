Перебір зі спиртним під час свят може спровокувати стан, при якому серце б’ється ненормально, воно тріпоче в грудях, немов птах в клітці. Це -класичний симптом святкового серця, відомий медикам як фібриляція передсердь. Якщо це буде тривати якийсь час без відповідного лікування, то серцевий напад практично гарантований.

Синдром святкового серця був вперше введений в 1978 році і в основному використовується американськими лікарями. За межами США це явище носить менш різку назву: передсердна аритмія, викликана алкоголем.

Вченим складно сказати, наскільки поширене це захворювання. Тому що багато людей, у яких спостерігається аномальне серцебиття після вживання алкоголю, не звертаються по медичну допомогу.

Цей синдром рідко зустрічається у людей молодше 30 років. Однак найбільш частою причиною є запій.

В ході одного дослідження було виявлено понад 1 тис. випадків алкогольної аритмії серед 16,5 тис. чоловіків і жінок. Надмірне вживання алкоголю було причиною 5% випадків синдрому святкового серця у чоловіків.

Було також виявлено, що ризик розвитку синдрому у осіб, які зловживають алкоголем, в 1,5 рази вище, ніж у тих, хто приймав помірну кількість алкоголю або взагалі відмовився від спиртного.

Справа в тому, що алкоголь може надавати прямий токсичний вплив на клітини серцевого м’яза або непрямий токсичний вплив продуктів розпаду (метаболітів) на саме серце або інші органи, такі як ендокринні наднирники.

Це можна пояснити кількома механізмами. По-перше, алкоголь порушує нервову провідність в серці, змінюючи швидкість передачі нервового сигналу через серцевий м’яз.

По-друге, алкоголь може збільшити викид адреналіну наднирковими залозами або тканинами серця, що може змінити серцебиття і викликати аритмію.

По-третє, жирні кислоти в крові підвищуються після вживання алкоголю і вважаються пов’язаними з розвитком синдрому.

Нарешті, ацетальдегід, метаболіт алкоголю, може збільшити швидкість ненормального скорочення м’язів.

Оскільки синдром святкового серця був сформульований більше 40 років тому, громадськість і лікарі повинні знати про токсичний вплив алкоголю на серце, особливо у тих, у кого немає ознак класичних серцевих захворювань.

Одним словом, у святкову пору, коли ми насолоджуємося загальною атмосферою доброзичливості і веселощів, можливо, варто двічі подумати, перш ніж простягнути руку за ще одним стаканчиком міцного напою.

Джерело: The Conversation