За даними Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), станом на кінець 2022 року в медичних установах, підпорядкованих МОЗ, стало на 6 300 лікарів менше, ніж на кінець 2021 року. На 35 тис. зменшилася кількість молодшого та середнього медперсоналу – медсестер, медбратів, фельдшерів, санітарів.

– Точно оцінити, скільки лікарів з України зараз виїхало, неможливо. За відчуттями, у нас немає якогось радикального зменшення – медики виїхали, але й населення виїхало, – каже співзасновник Українського центру охорони здоров’я (UHC) Павло Ковтонюк.

Однак, за спостереженнями експерта, поступове скорочення медичних кадрів в Україні спостерігалося і до вторгнення – з країни виїжджали і лікарі, і медсестри. Є це і зараз.

Зараз дивляться

Слова експерта підтверджує і медичний директор з Одеси Дмитро Гавриченко. У його клініці з десяти старших медсестер виїхали четверо — знайти їм заміну дуже складно.

Ринок праці в медичній сфері в Україні переповнений вакансіями, на які нікому відгукуватися, йдеться в дослідженні платформи з пошуку роботи Work.ua.

Там проаналізували, як розвивалася ситуація на ринку пошуку медичних кадрів до вторгнення і зараз. Якщо в березні 2022 року шукали 806 медичних працівників, то в серпні 2023 року було 6 465 вакансій.

Найбільше пропозицій роботи в серпні 2023 року було в Київській області – 2 570. Водночас це одна з небагатьох областей, де вакансій все ж менше, ніж було до повномасштабної війни.

У Закарпатській, Рівненській, Чернівецькій, Волинській та Івано-Франківській областях з’явилося вдвічі і навіть утричі більше вакансій, ніж до повномасштабного вторгнення.

Майже 40% медустанов в Україні відчувають брак кадрів, особливо гострий дефіцит — на окупованих територіях. Про це йдеться в дослідженні гуманітарного агентства Zdorovi , де опитали 180 керівників і представників медустанов.

– Найчастіше з нестачею персоналу стикаються східні та південні області України. Найгірша ситуація — на деокупованих територіях, але й населення там менше, – каже керівниця Zdorovi Наталія Тулінова.

За результатами цього опитування, близько 10% медиків виїхали за кордон. Це переважно середній медичний персонал. Прогнозувати, яка частина з них повернеться, неможливо.

А от за даними МОЗ, з України виїхало не більше 8% медичних працівників.

– Це не криза. Що в нас створює кризу, так це постійні обстріли, неможливість працювати в лікарнях, – говорить міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

З лютого 2022 року російська армія здійснила понад тисячу атак по об’єктах медичної системи України. Зруйновано сотні лікарень, загинуло понад 150 медиків. Такі дані наводить Український центр охорони здоров’я (UHC), де відстежують і документують атаки на лікарні.

– Так, десь лікарів не вистачає, але загалом дефіциту кадрів немає. Усе залежить від лікарні та регіону. Найчастіше не вистачає вузьких спеціалістів. Важче знайти кадри для сіл і малих міст, – розповів заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

Зазначається, що війна в Україні викликала великий попит на медичні спеціальності, зокрема реабілітологів. Тому було збільшено держзамовлення на підготовку лікарів. За бюджетні гроші більше навчатимуть медиків за спеціальностями Терапія і реабілітація та Медична психологія.