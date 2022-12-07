Цього року до морозу та снігу додалися проблеми зі світлом та опаленням. Отже тим, хто не любить холоду прийдеться звикати до низьких температур в квартирі. Але робити це треба правильно.

Для тих, хто вважає, що 18 °C у приміщенні – це собачий холод, ВООЗ пояснює, така температура є безпечним і збалансованим мінімумом, необхідним для підтримки здоров’я.

Ви звикли до значно вищої температури вдома? Тоді, цей матеріал для вас.

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Звикати до мінімальних 18 °C можна двома шляхами.

Перший — частіше давати організму можливість бути на холоді.

Другий — грітися.

Як загартовуватися без шкоди здоров’ю

Не поспішайте вдягати на себе всі теплі речі, що є в гардеробі. Звикайте й до холодного душу протягом 15 секунд щодня. Так організм швидше призвичаїться до зими.

Проте якщо нестерпно холодно, значить грійтеся:

Зверніть увагу на своє харчування. Необхідна кількість калорій на день допомагає нам, зокрема, підтримувати температурний режим. Обирайте продукти, які гріють організм з середини.

Обирайте одяг із тканин, які добре утримують тепло — фліс, фланель та інші. За можливості, грійте одяг на батареї перед виходом на вулицю. Тільки не використовуйте для підігріву обігрівачі, дуйки, лампи УФО — це небезпечно.

Більше рухайтеся. Ходіть пішки, піднімайтеся сходами без ліфта. Під час сидячої роботи робіть перерви і виконуйте руханку.

Піклуйтеся про себе, вірте у перемогу, підтримуйте тих, хто поруч — і тепло зсередини буде завжди з вами.

Джерело: Бережи себе