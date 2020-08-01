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1 172 за добу: кількість хворих на Covid-19 в Україні перевищила 70 тис.

1 Серпня 2020, 08:52
Юлія Клєцова
1 172 за добу: кількість хворих на Covid-19 в Україні перевищила 70 тис.

Коронавірус в Україні 1 серпня підтвердили у 1 172 осіб. Всього зафіксували 71 056 випадків Covid-19.

З них 1 709 осіб померли, за добу 16.

39 308 пацієнтів одужали, за добу 556.

Всього проведено 1 046 080 тестувань методом ПЛР.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях та в місті Києві (101).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2 766 випадків;
  • Волинська область — 3 828 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1413 випадків;
  • Донецька область — 889 випадків;
  • Житомирська область — 1 896 випадків;
  • Закарпатська область — 5 210 випадків;
  • Запорізька область — 800 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4 680 випадків;
  • Кіровоградська область — 704 випадки;
  • м. Київ — 8 342 випадки;
  • Київська область — 3 787 випадків;
  • Львівська область — 9 671 випадок;
  • Луганська область — 127 випадків;
  • Миколаївська область — 602 випадки;
  • Одеська область — 3 215 випадків;
  • Полтавська область — 446 випадків;
  • Рівненська область — 6 111 випадків;
  • Сумська область — 509 випадків;
  • Тернопільська область — 3 035 випадків;
  • Харківська область — 3 786 випадків;
  • Херсонська область — 227 випадків;
  • Хмельницька область — 1 163 випадки;
  • Чернівецька область — 5 964 випадки;
  • Черкаська область — 942 випадки;
  • Чернігівська область — 843 випадки.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Київ — 22,21%;
  • Львів — 21,08%;
  • Івано-Франківськ — 20,29%;
  • Вінниця — 17,16%;
  • Ужгород — 16,0%.

Статистика коронавірусу в Україні 31 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 31 липня захворювання зафіксували у 69 884 осіб. Добовий приріст склав 1 090 пацієнтів.

Від ускладнень Covid-19 померли 1 693 осіб, а вилікувалися 38 752.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській (137) та Закарпатській областях (89), а також у місті Києві (108).

Теги
Коронавірус Covid-19
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