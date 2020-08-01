Коронавірус в Україні 1 серпня підтвердили у 1 172 осіб. Всього зафіксували 71 056 випадків Covid-19.
З них 1 709 осіб померли, за добу 16.
39 308 пацієнтів одужали, за добу 556.
Всього проведено 1 046 080 тестувань методом ПЛР.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях та в місті Києві (101).
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2 766 випадків;
- Волинська область — 3 828 випадків;
- Дніпропетровська область — 1413 випадків;
- Донецька область — 889 випадків;
- Житомирська область — 1 896 випадків;
- Закарпатська область — 5 210 випадків;
- Запорізька область — 800 випадків;
- Івано-Франківська область — 4 680 випадків;
- Кіровоградська область — 704 випадки;
- м. Київ — 8 342 випадки;
- Київська область — 3 787 випадків;
- Львівська область — 9 671 випадок;
- Луганська область — 127 випадків;
- Миколаївська область — 602 випадки;
- Одеська область — 3 215 випадків;
- Полтавська область — 446 випадків;
- Рівненська область — 6 111 випадків;
- Сумська область — 509 випадків;
- Тернопільська область — 3 035 випадків;
- Харківська область — 3 786 випадків;
- Херсонська область — 227 випадків;
- Хмельницька область — 1 163 випадки;
- Чернівецька область — 5 964 випадки;
- Черкаська область — 942 випадки;
- Чернігівська область — 843 випадки.
Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:
- Київ — 22,21%;
- Львів — 21,08%;
- Івано-Франківськ — 20,29%;
- Вінниця — 17,16%;
- Ужгород — 16,0%.
Статистика коронавірусу в Україні 31 липня
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 31 липня захворювання зафіксували у 69 884 осіб. Добовий приріст склав 1 090 пацієнтів.
Від ускладнень Covid-19 померли 1 693 осіб, а вилікувалися 38 752.
Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській (137) та Закарпатській областях (89), а також у місті Києві (108).