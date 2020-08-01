Коронавірус в Україні 1 серпня підтвердили у 1 172 осіб. Всього зафіксували 71 056 випадків Covid-19.

З них 1 709 осіб померли, за добу 16.

39 308 пацієнтів одужали, за добу 556.

Всього проведено 1 046 080 тестувань методом ПЛР.

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Найбільша кількість нових випадків зареєстрована у Львівській (145), Івано-Франківській (123) областях та в місті Києві (101).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2 766 випадків;

Волинська область — 3 828 випадків;

Дніпропетровська область — 1413 випадків;

Донецька область — 889 випадків;

Житомирська область — 1 896 випадків;

Закарпатська область — 5 210 випадків;

Запорізька область — 800 випадків;

Івано-Франківська область — 4 680 випадків;

Кіровоградська область — 704 випадки;

м. Київ — 8 342 випадки;

Київська область — 3 787 випадків;

Львівська область — 9 671 випадок;

Луганська область — 127 випадків;

Миколаївська область — 602 випадки;

Одеська область — 3 215 випадків;

Полтавська область — 446 випадків;

Рівненська область — 6 111 випадків;

Сумська область — 509 випадків;

Тернопільська область — 3 035 випадків;

Харківська область — 3 786 випадків;

Херсонська область — 227 випадків;

Хмельницька область — 1 163 випадки;

Чернівецька область — 5 964 випадки;

Черкаська область — 942 випадки;

Чернігівська область — 843 випадки.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

Київ — 22,21%;

Львів — 21,08%;

Івано-Франківськ — 20,29%;

Вінниця — 17,16%;

Ужгород — 16,0%.

Статистика коронавірусу в Україні 31 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 31 липня захворювання зафіксували у 69 884 осіб. Добовий приріст склав 1 090 пацієнтів.

Від ускладнень Covid-19 померли 1 693 осіб, а вилікувалися 38 752.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Львівській (137) та Закарпатській областях (89), а також у місті Києві (108).