Румунія передала Молдові таблетки йодистого калію. Таким чином Молдова забезпечена цим препаратом.

Всього Румунія, після переговорів очільників МОЗ обох країн, передала 1 млн таблеток йодистого калію. Всі препарати будуть розподілені по підрозділах закладів охорони здоров’

Наразі радіаційної небезпеки в країні немає і влада закликає людей зберігати спокій.

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Тим часом у Румунії проходить національна компанія з розповсюдження йодистого калію серед населення. МОЗ країни не рекомендують приймати цей препарат людям, страшим за 40 років. Так як вони менш сприйнятливі до лікування йодистим калієм.

В останні дні російські окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС. Через це постійно виникають проблеми, пов’язані з безпекою функціонування станції. Всі деталі про обстріли Запорізької АЕС читайте тут.

Джерело: Newsmaker