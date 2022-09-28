Українці оформили 10 млн електронних лікарняних за рік, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Реформувати лікарняні до цього намагалися протягом 10 років. Це одна з найпопулярніших довідок в Україні. Завдяки запуску е-лікарняних суттєво зменшилося навантаження на лікарів, а українцям стало простіше отримати виплати. Без черг, бюрократії та корупції.

Е-лікарняні – один із найважливіших кроків до paperless-режиму у сфері охорони здоров’я.

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З листопада в Україні замість паперових рецептурних бланків запрацює електронний рецепт на відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів. Зазначається, що це важливе рішення для пацієнтів, які проходять складне лікування, а також ще один етап посилення контрольованого та відповідального відпуску рецептурних препаратів в Україні.

Джерело: Михайло Федоров