За 10 років перебування в лікарнях дівчинка перенесла 15 хірургічних втручань. І ось нарешті 23 квітня в Охматдит їй пересадили нирку від посмертного донора. Рятівником для Влади став 43-річний чоловік з Волинської області. Його рідні дали згоду на посмертний забір органів для трансплантації.

А передувала цьому надзвичайно драматична історія боротьби дівчинки Влади із тяжкою хворобою і боротьби лікарів за життя маленької пацієнтки.

Власне в лікарнях вона провела все дитинство.

Влада народилася у 2006 році на Донеччині і, як пригадує її мама, у перші дні життя захворіла на запалення легень. Ця перша хвороба підірвала здоров’я дівчинки на все подальше життя.

Першим дав збій сечовий міхур. Декілька років Влада лікувалася у рідному місті. Однак у 2013-му її стан стрімко погіршився. Семирічну пацієнтку направили у тоді ще не окупований Донецьк.

Там вперше дівчинці почали проводити процедуру гемодіалізу, але попередили, що врятувати її може лише трансплантація нирки. Із рідних як донор не підходив ніхто, а неродинна трансплантація від посмертного донора тоді в Україні ще не була запроваджена.

Отож гемодіаліз став процедурою, без якої Влада вже не могла обійтися.

– Гемодіаліз проводили тричі на тиждень, кожна процедура по 4-6 години. Я навіть не знаю, як це жити поза лікарнею,— говорить Влада.

Коли на сході України почалася війна, дівчинку перевезли спочатку в Харків, а далі – в Київ. І ось уже майже 8 років Влада живе і лікується у відділенні хронічних інтоксикацій Охматдиту.

Упродовж довгого і складного лікування у дитини були і зупинка серця, і неодноразова реанімація, і набряки легень. Але дівчинка і її лікарі не здавалися.

Команда урологів Охматдиту провела Владі необхідну реконструктивну операцію на сечоводі, без якої дівчинці не змогли б пересадити нирку.

Але ситуація погіршувалася. І тоді прізвище пацієнтки внесли до списку першого ступеню екстреності в системі ЄДІСТ.

Коли з’явився посмертний донор, команда трансплантологів Охматдит провела пересадку органу.

– Оперативне втручання ускладнилося судинною патологією Влади. Усі судини дівчинки були ламкі, фіксувалися тотальні тромбози магістральних судин,— розповідає хірург-трансплантолог Охматдиту Олег Годік.

Проте хірурги успішно пересадили нирку та виходити юну пацієнтку.

Влада нарешті полишає лікарню. Тепер на неї чекає довгий шлях реабілітації та адаптації до життя за межами лікувального закладу.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит