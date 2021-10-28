Усі випадки захворювання на коронавірус в Україні, які нині фіксують, спровоковані індійським штамом Дельта.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

– Зараз 100% випадків, зафіксованих на території України, – це переважно звичайний штам Дельта, який більш трасмісивний і, дійсно, він викликає те, що люди його переносять набагато складніше, – зазначив Ігор Кузін.

За його словами, через це у п’ять-шість разів зростає потреба у забезпеченні киснем.

Однак вакциновані люди набагато легше переносять захворювання, спричинене навіть Дельтою.

– Люди, які вакциновані, все одно її – саме коронавірусну хворобу, спричинену штамом Дельта, – переносять у легшій формі, – додав він.

В Україні продовжує погіршуватись ситуація з коронавірусом. У країні виявили черговий рекорд добового приросту хворих – за день їх понад 26 тис. Через це у країні посилюють карантин. Громадян закликають дотримуватись заходів.