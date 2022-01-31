У тернопільській лікарні помер 20-річний Василь Ромах, хлопець був студент історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету.
У нього була застуда, до лікарні його направили з високою температурою.
Там у пацієнта виявили 100% ураження легень.
Через кілька днів після потрапляння до лікарні хлопець помер.
За інформацією представників Тернопільського національного педагогічного університету, хлопець приїхав до міста з Нової Кам’янки Львівської області у 2020 році, був активним у студентському житті.
У Центрі профілактики хвороб наразі не підтверджують інформацію, що життя студента забрав коронавірус.
Після свят в Україні значно погіршилася загальна ситуація з коронавірусом – за минулу добу Covid-19 підтвердили у 22 026 осіб, серед них 2 865 дітей та 337 медпрацівників.
Одужали за добу – 4 346 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав вірус, за останні 24 години померло 78 осіб. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 322 людини.
Джерело: zaxid.net, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Фото: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка