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100% ураження легень. У Тернополі помер 20-річний студент

31 Січня 2022, 15:47
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
100% ураження легень. У Тернополі помер 20-річний студент
Джерело: Depositphotos

У тернопільській лікарні помер 20-річний Василь Ромах, хлопець був студент історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету.

У нього була застуда, до лікарні його направили з високою температурою.

Там у пацієнта виявили 100% ураження легень.

Через кілька днів після потрапляння до лікарні хлопець помер.

За інформацією представників Тернопільського національного педагогічного університету, хлопець приїхав до міста з Нової Кам’янки Львівської області у 2020 році, був активним у студентському житті.

У Центрі профілактики хвороб наразі не підтверджують інформацію, що життя студента забрав коронавірус.

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Після свят в Україні значно погіршилася загальна ситуація з коронавірусом – за минулу добу Covid-19 підтвердили у 22 026 осіб, серед них 2 865 дітей та 337 медпрацівників.

Одужали за добу – 4 346 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав вірус, за останні 24 години померло 78 осіб. За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 2 322 людини.

Джерело: zaxid.net, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Фото: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Теги
Смерть , Тернопіль
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