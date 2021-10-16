Станом на 16 жовтня 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 12 983 людей. Серед них – 1 105 дітей і 204 медпрацівника.
Від ускладнень Covid-19 за останній день померли 277 хворих, а одужали – 5 874 пацієнтів.
До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізовано 2 859 людей.
Загалом з початку пандемії на Covid-19 захворіло 2 597 275 українців, одужали 2 316 582 пацієнта і померли 60 137 осіб.
Коронавірус у регіонах України:
Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) та Житомирській (1 107) областях.
- м. Київ – 456 випадків;
- Вінницька область – 285 випадків;
- Волинська область – 352 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 232 випадки;
- Донецька область – 900 випадків;
- Житомирська область – 1 107 випадків;
- Закарпатська область – 207 випадків;
- Запорізька область – 987 випадків;
- Івано-Франківська область – 516 випадків;
- Київська область – 723 випадки;
- Кіровоградська область – 114 випадків;
- Луганська область – 709 випадків;
- Львівська область – 1 132 випадки;
- Миколаївська область – 217 випадків;
- Одеська область – 1 191 випадок;
- Полтавська область – 739 випадків;
- Рівненська область – 662 випадки;
- Сумська область – 1 003 випадки;
- Тернопільська область – 768 випадків;
- Харківська область – 1 665 випадків;
- Херсонська область – 851 випадок;
- Хмельницька область – 786 випадків;
- Черкаська область – 497 випадків;
- Чернівецька область – 584 випадки;
- Чернігівська область – 718 випадків.
Вакцинація в Україні:
За добу 13 жовтня в Україні від коронавірусу вакциновано 164 387 людей. Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено вже 7 774 486 українців, з яких одну дозу отримали 7 774 484, а повністю імунізовані 6 349 739 осіб.
Якщо брати загальну кількість проведених щеплень, вона сягає 14 124 223.