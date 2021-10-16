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12 983 нових випадки COVID-19: в Україні тримається хвиля заражень

16 Жовтня 2021, 08:21 Абрамова Юлія
коронавирус

Станом на 16 жовтня 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 12 983 людей. Серед них – 1 105 дітей і 204 медпрацівника.

Від ускладнень Covid-19 за останній день померли 277 хворих, а одужали – 5 874 пацієнтів.

До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізовано 2 859 людей.

Загалом з початку пандемії на Covid-19 захворіло 2 597 275 українців, одужали 2 316 582 пацієнта і померли 60 137 осіб.

Коронавірус у регіонах України:

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) та Житомирській (1 107) областях.

  • м. Київ – 456 випадків;
  • Вінницька область – 285 випадків;
  • Волинська область – 352 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1 232 випадки;
  • Донецька область – 900 випадків;
  • Житомирська область – 1 107 випадків;
  • Закарпатська область – 207 випадків;
  • Запорізька область – 987 випадків;
  • Івано-Франківська область – 516 випадків;
  • Київська область – 723 випадки;
  • Кіровоградська область – 114 випадків;
  • Луганська область – 709 випадків;
  • Львівська область – 1 132 випадки;
  • Миколаївська область – 217 випадків;
  • Одеська область – 1 191 випадок;
  • Полтавська область – 739 випадків;
  • Рівненська область – 662 випадки;
  • Сумська область – 1 003 випадки;
  • Тернопільська область – 768 випадків;
  • Харківська область – 1 665 випадків;
  • Херсонська область – 851 випадок;
  • Хмельницька область – 786 випадків;
  • Черкаська область – 497 випадків;
  • Чернівецька область – 584 випадки;
  • Чернігівська область – 718 випадків.

Вакцинація в Україні:

За добу 13 жовтня в Україні від коронавірусу вакциновано 164 387 людей. Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено вже 7 774 486 українців, з яких одну дозу отримали 7 774 484, а повністю імунізовані 6 349 739 осіб.

Якщо брати загальну кількість проведених щеплень, вона сягає 14 124 223.

Теги
Коронавірус Covid-19
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