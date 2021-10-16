Станом на 16 жовтня 2021 року коронавірус в Україні виявили ще у 12 983 людей. Серед них – 1 105 дітей і 204 медпрацівника.

Від ускладнень Covid-19 за останній день померли 277 хворих, а одужали – 5 874 пацієнтів.

До лікарень з діагнозом Covid-19 за останні 24 години госпіталізовано 2 859 людей.

Загалом з початку пандемії на Covid-19 захворіло 2 597 275 українців, одужали 2 316 582 пацієнта і померли 60 137 осіб.

Коронавірус у регіонах України:

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) та Житомирській (1 107) областях.

м. Київ – 456 випадків;

Вінницька область – 285 випадків;

Волинська область – 352 випадки;

Дніпропетровська область – 1 232 випадки;

Донецька область – 900 випадків;

Житомирська область – 1 107 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 987 випадків;

Івано-Франківська область – 516 випадків;

Київська область – 723 випадки;

Кіровоградська область – 114 випадків;

Луганська область – 709 випадків;

Львівська область – 1 132 випадки;

Миколаївська область – 217 випадків;

Одеська область – 1 191 випадок;

Полтавська область – 739 випадків;

Рівненська область – 662 випадки;

Сумська область – 1 003 випадки;

Тернопільська область – 768 випадків;

Харківська область – 1 665 випадків;

Херсонська область – 851 випадок;

Хмельницька область – 786 випадків;

Черкаська область – 497 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Чернігівська область – 718 випадків.

Вакцинація в Україні:

За добу 13 жовтня в Україні від коронавірусу вакциновано 164 387 людей. Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплено вже 7 774 486 українців, з яких одну дозу отримали 7 774 484, а повністю імунізовані 6 349 739 осіб.

Якщо брати загальну кількість проведених щеплень, вона сягає 14 124 223.