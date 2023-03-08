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12 машин швидкої від Австрії та українських біженців, яким вона надала прихисток

8 Березня 2023, 16:41
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
авто

Україна отримала 12 карет швидкої допомоги від громад Австрії.

Це повідомлення могло б бути звичним, бо нам допомагає весь світ, але конкретно на ці машини левову частку коштів зібрали українські біженці, що отримали прихисток в країні.

Це переважно жінки та діти. Це люди, які вимушено залишили свої домівки через жахіття війни. Ці люди далеко від дому та їм дуже несолодко, але вони продовжують жити, працювати та допомагати.

Зараз дивляться

Ці 12 авто швидкої допомоги  вже поїхали до Херсону, Кропивницького та у Кіровоградську область, рятувати життя наших співгромадян.

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Доставлення автівок взяла на себе Українська греко-католицька церква.

Україна дякує усьому світу за те, що він продовжує нам допомагати.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Австрія Благодійність
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