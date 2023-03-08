Україна отримала 12 карет швидкої допомоги від громад Австрії.

Це повідомлення могло б бути звичним, бо нам допомагає весь світ, але конкретно на ці машини левову частку коштів зібрали українські біженці, що отримали прихисток в країні.

Це переважно жінки та діти. Це люди, які вимушено залишили свої домівки через жахіття війни. Ці люди далеко від дому та їм дуже несолодко, але вони продовжують жити, працювати та допомагати.

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Ці 12 авто швидкої допомоги вже поїхали до Херсону, Кропивницького та у Кіровоградську область, рятувати життя наших співгромадян.

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Доставлення автівок взяла на себе Українська греко-католицька церква.

Україна дякує усьому світу за те, що він продовжує нам допомагати.

Фото: МОЗ