Пізно ввечері у вікнах операційної Інституту серця не гасне світло – тут роблять операцію, яка не може чекати до ранку – трансплантацію серця дитині.

Нове серденько отримала 12-річна дівчинка, яка хворіла вже більше року і терпляче чекала свого шансу.

Операційна команда з 11 висококласних професіоналів чітко і злагоджено здійснювала операцію з трансплантації і дякувала родичам померлого, які дали згоду на забір органів і тим самим врятували дитину, у якої залишалося все менше шансів.

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Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров.

Це вже 28-ма трансплантація серця цього року в інституті.

Попереду у маленької пацієнтки, та і в лікарів, дуже відповідальні перші дні після операції.

Потім дівчинку очікують місяці реабілітації за постійної підтримки та нагляду медиків відділення з трансплантації серця.

Та перший крок до одужання, до нормального життя вже зроблений тут, в Інституті серця.

Джерело і фото: Інститут серця