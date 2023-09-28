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12-річна дівчинка понад рік чекала пересадки серця – в Інституті серця провели успішну трансплантацію

28 Вересня 2023, 16:33
Валентина Андрейко журналістка
Борис Тодуров

Пізно ввечері у вікнах операційної Інституту серця не гасне світло – тут роблять операцію, яка не може чекати до ранку – трансплантацію серця дитині.

Нове серденько отримала 12-річна дівчинка, яка хворіла вже більше року і терпляче чекала свого шансу.

Операційна команда з 11 висококласних професіоналів чітко і злагоджено здійснювала операцію з трансплантації і дякувала родичам померлого, які дали згоду на забір органів і тим самим врятували дитину, у якої залишалося все менше шансів.

Зараз дивляться

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров.

Це вже 28-ма трансплантація серця цього року в інституті.

Попереду у маленької пацієнтки, та і в лікарів, дуже відповідальні перші дні після операції.

Потім дівчинку очікують місяці реабілітації за постійної підтримки та нагляду медиків відділення з трансплантації серця.

Та перший крок до одужання, до нормального життя вже зроблений тут, в Інституті серця.

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Джерело і фото: Інститут серця

Теги
Інститут серця Операція трансплантація органів
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