Київський Охматдит надає допомогу 12-річній дівчинці, яка постраждала внаслідок ракетного удару в Чернігові, що стався в суботу, 19 серпня.

Зараз стан дитини надзвичайно важкий, але команда медичних фахівців докладає всіх зусиль для її одужання.

До лікарні дівчинку привезли екстреною реанімаційною машиною з Чернігова. Після прибуття до Охматдиту в Києві була проведена невідкладна операція.

Зараз постраждала перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Там за її станом стежать лікарі та медсестри. Сім’я дівчинки постійно отримує інформацію про стан її здоров’я і плани лікування від лікарів.

Усі медичні послуги, що надаються дівчинці, є абсолютно безкоштовними. Батьки мають можливість перебувати разом зі своєю дитиною, реабілітаційний процес також забезпечується без будь-якої оплати.

В лікарні заявляють, що збори коштів, які з’явилися в інтернеті, не мають жодного стосунку до Охматдиту.

– Збори, які ви бачите в мережі, не погоджуються з лікарнею та є особистою ініціативою родин для особистих потреб, – повідомили в НДСЛ Охматдит.

Суботній день, 19 серпня, запам’ятається жителям Чернігова назавжди. Російська балістична ракета вразила центр міста, в результаті чого загинули на цей час 7 людей, а більше 160 отримали поранення. Серед тих, кого торкнулася ця трагедія, є і 12-річна дівчинка, що тепер лікується в Охматдиті.

Джерело: НДСЛ Охматдит