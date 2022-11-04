Сьогодні в Україні є приблизно 1,2 тис. лікарень, що мають стаціонар. І фактично всі вони забезпечені щонайменше одним дизельним генератором на випадок відключення від електроенергії. Ще понад тисячу генераторів – на підході. Про це Фактам розповів заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

– Майже в усіх закладах охорони здоров’я, де є стаціонар, існує одне або декілька альтернативних джерел енергоносіїв. Таким чином операційні, реанімація, медичне обладнання, киснева станція можуть безперебійно працювати, навіть коли немає світла, – розповів Богдан Боруховський. – Орієнтовно це 1,2 тис. лікарень.

Систему охорони здоров’я загартував досвід початку повномасштабного вторгнення.

– Я прекрасно пам’ятаю березень, коли ми в міністерстві екстрено шукали достатньо велику кількість генераторів для Чернігова, який був фактично оточений, був без води, без світла.

За словами заступника міністра, в установі вже тоді зрозуміли, що це одна з найбільших загроз для медичних закладів. І забезпечення енергоносіями почали ще тоді. Забезпечували ними і Суми, Харків.

Зараз дивляться

За період, що триває війна, міністерство організувало за допомогою партнерів завезення близько 400 генераторів великої потужності. Серед них є надпотужні – близько 800 МВт, що здатні забезпечити автономію обласної лікарні, є й менші.

– Таким чином я можу сказати, що ми і система охорони здоров’я були готові до таких викликів, які 10 жовтня набули нових масштабів, – каже Богдан Боруховський.

Після 10 жовтня, коли Росія здійснила першу масовану ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру, стало зрозуміло, що все найтяжче попереду.

– Ми бачили, що загрози можуть бути ще більшими, відключення – тривалішими і непередбачуваними, ми окремо запустили програму закупівлі ще 1,1 тис. генераторів. Це спільний проєкт зі Світовим банком.

Окрім цього, ВООЗ вже в листопаді-грудні поставить 80 потужних генераторів. Крім тих 400, що вже поставлені, підкреслив Боруховський.

Заступник міністра зауважив, що закупівлями займаються також міські або військові адміністрації, фінансування також іде з резервного фонду, або з інших джерел. Долучаються волонтери.

– Ми говоримо про тисячі генераторів, що забезпечують повністю систему охорони здоров’я, – сказав посадовець.

Більшість поставок здійснюється за допомогою міжнародних партнерів, всі закупівлі відбуваються в європейських країнах, проблем із закупівлею немає, стверджують в міністерстві. І це виходить значно швидше, аніж купувати в українських представників.

– Це прямі великі поставки, і вони досить пріоритетні, бо всі знають, куди ці генератори йдуть і з якою метою. Якщо в Україні замовляти, то говорять про січень і лютий. А ми ж очікуємо в листопаді велику партію і в грудні, – каже Богдан Боруховський.

Важливий момент – закупівля дизпалива. Це відповідальність і самих закладів, і військових адміністрацій.

– Ще в жовтні заклади зобов’язали мати п’ятиденний резерв пального або в самому закладі, або десь у приватному сховищі зберігання, або це контракти із АЗС. Тобто в будь-які формі повинен бути сформований п’ятиденний резерв пального, – каже Богдан Боруховський.

Із 24 лютого Росія завдала медичній системі України страшних збитків. Основний виклик – це те, що зруйновані та пошкоджені 1,1 тис. медичних закладів. 144 – знищені вщент. Загалом шкоди і збитків медичній системі РФ завдала на суму $1 млд. І це йдеться лише про матеріальне майно.

– Ворог цілеспрямовано знищує нашу інфраструктуру і зокрема медичні заклади. Окрім цього, ми бачимо на деокупованих територіях, коли варварськи розкурочується дороговартісне медичне обладнання, – зауважує Боруховський.

Міністерство реагує одразу на такі факти. Наприклад, в Ізюм вже везуть новий комп’ютерний томограф замість знищеного. До закладів також швидко надходять ліки. Аптеки відновлюють свою діяльність. Життя на цих територіях повертається швидко.

Фото: МОЗ