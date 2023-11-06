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13 міст України потребують донорської крові

6 Листопада 2023, 14:23
Марина Мелехова редактор стрічки
кров донора
Джерело: Потреби українських міст у донорах крові станом на 6 листопада - МОЗ | Здоров'я

Станом на 6 листопада по всій Україні є висока необхідність у донорській крові.

МОЗ закликає українців здавати кров

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Вінниця: всі групи крові
Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові
Одеса:
– Обл. станція переливання: всі групи крові
– Обл. дит. лікарня: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-
Дніпро: всі групи крові
Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-
Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
Кропивницький: усі групи крові
Харків: всі групи крові
Львів: 3-, 4-
Рівне: 3-, 4-
Чернігів: 2+, 3+, 4+
Луцьк: 4-

Де можна здати кров

Отримати актуальну інформацію щодо донорства та запланувати донації саме там, де це найбільш необхідно, можна в особистому кабінеті за посиланням.

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Джерело
Потреби українських міст у донорах крові станом на 6 листопада - МОЗ | Здоров'я
Теги
донор крові Донорство МОЗ України
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