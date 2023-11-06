Потреби українських міст у донорах крові станом на 6 листопада - МОЗ | Здоров'я

Станом на 6 листопада по всій Україні є висока необхідність у донорській крові.
МОЗ закликає українців здавати кров
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Вінниця: всі групи крові
Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові
Одеса:
– Обл. станція переливання: всі групи крові
– Обл. дит. лікарня: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-
Дніпро: всі групи крові
Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-
Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-
Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
Кропивницький: усі групи крові
Харків: всі групи крові
Львів: 3-, 4-
Рівне: 3-, 4-
Чернігів: 2+, 3+, 4+
Луцьк: 4-
Де можна здати кров
Отримати актуальну інформацію щодо донорства та запланувати донації саме там, де це найбільш необхідно, можна в особистому кабінеті за посиланням.
Зараз дивляться
Читайте також:Що не можна робити перед здаванням крові: пояснює лікар