Потреби українських міст у донорах крові станом на 6 листопада - МОЗ | Здоров'я

Станом на 6 листопада по всій Україні є висока необхідність у донорській крові.

МОЗ закликає українців здавати кров

Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:

Вінниця: всі групи крові

Київ, Київський міський центр крові: всі групи крові

Одеса:

– Обл. станція переливання: всі групи крові

– Обл. дит. лікарня: 1+/-, 2-, 3+/-, 4+/-

Дніпро: всі групи крові

Херсон: 1-, 2+/-, 3+/-, 4+/-

Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-

Миколаїв: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

Кропивницький: усі групи крові

Харків: всі групи крові

Львів: 3-, 4-

Рівне: 3-, 4-

Чернігів: 2+, 3+, 4+

Луцьк: 4-

Де можна здати кров

Отримати актуальну інформацію щодо донорства та запланувати донації саме там, де це найбільш необхідно, можна в особистому кабінеті за посиланням.