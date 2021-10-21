13-річна школярка Наталія з Чернігівської області народила доньку. Вона стала відомою на всю країну, коли завагітніла від 17-річного друга Сергія Коцюби.

За словами молодого батька, дочку назвали Поліною. Пологи були стрімкими, швидка не встигала довезти юну породіллю до Чернігова, тому довелося народжувати в райцентрі – місті Мена.

– Народила дівчинку. Назвали Поліною. Вага 2800. Я їздив, але мене в палату не пустили через карантин. Я тільки сумку передав їм і все, – пояснив Коцюба.

Сьогодні, 21 жовтня Наталію разом з донькою виписують з пологового будинку.

До речі, в Україні шлюбний вік для чоловіків і жінок настає в 18 років, але одружитися можна і в 16. Однак суд повинен встановити, що це в інтересах неповнолітнього. Вік сексуальної згоди в нашій країні настає також у 16 років.

Коли Наталія звернулася до медиків, вони повідомили поліцію, що до них потрапила на прийом неповнолітня вагітна дівчина. Було відкрито провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

З підлітками потрібно розмовляти про секс. І зовсім не в сенсі заборони. Коли діти можуть поговорити з батьками про це, поставити запитання і отримати адекватні відповіді, то вони частіше роблять здоровий вибір, наприклад використовують презервативи, щоби запобігти хворобам чи вагітності.

Джерело: Суспільне.