Україна вже декілька днів боляче виходить з чергового кривавого четверга, 28 квітня. Хоч масована ракетна атака ворогів в основному була відбита, все ж є жертви та поранені. Гірко, що серед них – діти.

Так, в Охматдит доставили 13-річну дівчинку з Київщини. Уламки російської ракети влучили в будинок, де вона жила з батьками, дитина дістала травми.

Операція відбулася невідкладно і минула успішно, всі загрози життю малої пацієнтки усунуто. Проте стабільний стан дівчинки не вводить лікарів в оману.

Стрес, який переживають діти, що потрапили не просто в складні життєві ситуації, а пережили справжній шок від побаченого і пережитого, потребують довготривалого лікування та реабілітації.

Зараз дівчинка перебуває під пильним наглядом лікарів і медсестер, їхня опіка й підтримка дуже важливі для дитини.

Тепер головне – покращити емоційний стан постраждалої.

Джерело і фото: Охматдит