Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Фото Новини здоров’я

13-річну дівчинку з Київщини, що постраждала від ракети ворога, рятують в Охматдиті

29 Квітня 2023, 11:02
Валентина Андрейко журналістка
ракетний удар Київщини

Україна вже декілька днів боляче виходить з чергового кривавого четверга, 28 квітня. Хоч масована ракетна атака ворогів в основному була відбита, все ж є жертви та поранені. Гірко, що серед них – діти.

Так, в Охматдит доставили 13-річну дівчинку з Київщини. Уламки російської ракети влучили в будинок, де вона жила з батьками, дитина дістала травми.

Операція відбулася невідкладно і минула успішно, всі загрози життю малої пацієнтки усунуто. Проте стабільний стан дівчинки не вводить лікарів в оману.

охматдит

Стрес, який переживають діти, що потрапили не просто в складні життєві ситуації, а пережили справжній шок від побаченого і пережитого, потребують  довготривалого лікування та реабілітації.

Зараз дівчинка перебуває під пильним наглядом лікарів і медсестер, їхня опіка й підтримка дуже важливі для дитини.

Тепер головне – покращити емоційний стан постраждалої.

Читайте також:
Іван з ХерсонщиниДістали осколок снаряда з лопатки: в Охматдиті прооперували 13-річну дитину з Херсонщини

Джерело і фото: Охматдит

Теги
Охматдит порятунок Ракетні удари Росії
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь