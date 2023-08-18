13-річний Максим може самостійно ходити та навіть підніматися на п’ятий поверх уже через три тижні після операції на двох ногах.

Максим опинився під опікою реабілітологів львівського Охматдиту, після того як переніс складну операцію на м’яких тканинах і кістках обох ніг через спастичний тетрапарез та активний ріст. Операція минула успішно, проте для повного відновлення мобільності йому була необхідна інтенсивна реабілітація.

Під наглядом Оксани Гдирі, керівниці Клініки реабілітації, було створено індивідуальний план відновлення. Протягом трьох тижнів, які складали один курс реабілітації, Максим досяг неймовірного прогресу. Він повернув собі здатність ходити без будь-якої підтримки, а його навички ходьби стали такими ж, як і до операції.

– Ми побудували індивідуальний реабілітаційний план. І зараз ми щасливі, коли бачимо його настрій, бо втрату навику ходьби Максим сприйняв дуже складно, – розповідає Оксана Гдиря.

Батько Максима, Вадим, виловлює вдячність лікарям і працівникам клініки за їхню роботу та підтримку.

– До лікарні Максим заїхав у інвалідному візку. А зараз він вже ходить сам, без милиць, без палички. Може сам піднятися на п’ятий поверх клініки до центру реабілітації. Ми від щастя на сьомому небі, – сказав батько хлопця.

За словами щасливого батька, такі емоції неможливо передати – таке враження, що там працюють боги.

Фото: Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охматдит