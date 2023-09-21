Це історія про колишнього тренера з бразильського джиу-джитсу Андрія Іванюка, який дістав серйозних поранень на війні і зараз проходить складне відновлення в Центрі фізичної та реабілітаційної медицини Івано-Франківська.

Андрій Іванюк пішов на фронт 2015 року і продовжив воювати з початком повномасштабної війни. Поранення, які він отримав торік восени в Гуляйполі, залишили його майже без ніг. Вибухом міни були уражені стопи, гомілки та коліна.

– Лише місяць тому Андрій Іванюк буквально робив кілька кроків на день із підпаховими милицями, а зараз за допомогою підлокітних уже може сам зійти сходами з другого поверху та дійти до машини на парковці – розповідає Петро Смаглій, фізичний терапевт обласної клінічної лікарні Івано-Франківська.

Фахівці центру активно працюють над відновленням м’язів пацієнта, покращенням його ходи та розробкою контрактури правої стопи, оскільки вона ще не повністю зрослася після поранення.

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Дружина Андрія, Тетяна, розповідає про жахливі болі, яких зазнавав Андрій перші півтора місяця в черкаській лікарні.

– У нас було 14 операцій і 12 вливань крові. Добре, що нас фінансово це не стосувалося… Хіба що знеболювання. Ми були на морфіні. Болі були неймовірні: ні сну, ні життя, – пригадує жінка.

Вона рекомендує пораненим не шукати приватні реабілітаційні центри, а звертатися до відповідних медичних закладів.

Сьогодні Андрій мріє про повернення до військової служби та закінчення курсів офіцерської підготовки.

Джерело і фото: КНП ОКЛ Івано-Франківської облради