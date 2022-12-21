Сьогодні виповнюється 15 років Інституту серця МОЗ України.

Тут під керівництвом незмінного директора професора Бориса Тодурова працюють найдосвідченіші лікарі кардіологи і кардіохирурги, які щодня рятують десятки життів.

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Тут лікують серцево-судинні захворювання будь-якої складності у дорослих та дітей: аневризма аорти, ішемічна хвороба серця, інфаркти, гіпертонія, стенокардія, вроджені та набуті вади серця.

– Наші лікарі застосовують увесь діапазон класичних і мініінвазивних технік: стентування коронарних артерій, аорто-коронарне шунтування, протезування клапанів, протезування аорти, імплантація механічного серця, трансплантації, – розказав Борис Тодуров.

В середньому тут проводиться по п’ять-шість операцій на день. Щороку виконується більше 6 тис. операцій на серці як відкритим шляхом, так і мініінвазивно, більше 2 тис. – зі штучним кровообігом.

Клініка побудована за європейськими стандартами і оснащена найсучаснішим обладнанням. В операційних створено атмосферу майже повної стерильності за рахунок вентиляції, тому тут майже не буває післяопераційних ускладнень.

Саме тут після 15-річної перерви була виконана пересадка серця. І під час війни такі операції теж проводилися.

Медичний заклад не переривав свою роботу з початком повномасштабного вторгнення військ РФ. Перші місяці війни і під час ракетних обстрілів колектив жив у підвалах інституту, там же були обладнані палати для пацієнтів. Навіть найменших.

Коли під час виконання складної операції на серці дитини через російські обстріли зникло світло, операція, яку проводив керівник клініки Борис Тодуров, все одно пройшла успішно.

В клініці також надають медичну допомогу військовим, що отримали поранення в серце.

Лікарі інституту не залишають свою лінію фронту, тримають стрій і повертають здоров’я українцям.

Вітаємо!