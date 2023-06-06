Сінара Зайцева народилася в Абхазії. В Україні вона здобула медичну освіту і вийшла заміж. Але коли в Грузії та Абхазії росіяни спровокували військовий конфлікт, повернулася додому і працювала в госпіталі. Там дістала важке поранення, і після нього почалися проблеми з нирками.

Історію Сінари розповіли у пресслужбі МОЗ.

– Якось на роботі вона знепритомніла, було кілька днів коми та реанімації. А за ними майже три роки життя на діалізі, – йдеться в повідомленні.

У 2005 році в Україні було лише кілька центрів трансплантації, а через недосконале законодавство операції з пересадки органів були рідкістю.

Але Сінарі пощастило: одного разу їй зателефонували із Запорізької обласної лікарні та повідомили, що є донорська нирка. Новий орган у тілі запрацював уже на операційному столі.

Щойно нирка прижилася в її організмі, жінка почала поступово повертатися до активного життя. Плавання, фітнес, а потім… футбол. Вона єдина жінка в чоловічій команді, грає в захисті й наказує чоловікам не робити знижок на її стать.

А з командою пацієнтів після трансплантації навіть брала участь у міжнародному чемпіонаті з мініфутболу.

Сінара розповіла, що її донором став 27-річний мотогонщик, який загинув під час змагань.

– Ніколи не зустрічалася з його батьками, але вдячна, що тієї ночі 17 років тому вони прийняли непросте рішення, але своєю згодою подарували мені можливість жити повноцінно, – каже жінка.

У МОЗ зазначають, попри війну в Україні активно розвивається трансплантація. У 2023 році проведено понад 200 пересадок органів, більшість від посмертного донора. Нині в листі очікування – 2 161 пацієнт, переважна більшість із яких, 1 409, чекають саме на пересадку нирки.