Медики помітили, що тяжкі ускладнення після Covid-19 та постковидний синдром отримують не обов’язково ті, хто переніс інфекцію у тяжкій формі. Навіть після легкого або безсимптомного перебігу хвороби можуть виникнути небезпечні наслідки, які вимагають серйозного лікування.

Клер Бріджес, 21-річна модель із Флориди, із генетичним захворюванням серця, заразилася Covid-19, втратила ноги і мало не померла. Рідкісна операція та її власна стійкість дали їй надію.

Дівчина перехворіла на Covid-19 на тлі вродженої вади серця. Після цього у неї почалися збої у системі кровообігу.

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Внаслідок інфікування Covid-19 у Клер розвинулися міокардит (запалення серцевого м’яза), рабдоміоліз (ушкодження м’язів), пневмонія легкого ступеня, ціаноз (синюшний колір шкіри або слизових оболонок через недостатність), ацидоз (збільшення кислотності в організмі).

У дівчини двічі зупинялося серце: за кілька годин після госпіталізації та після вдалої серцево-легеневої операції модель була реанімована.

Але Клер Бріджес довелося ампутувати обидві ноги через збільшення тиску в ногах, що перешкоджало кровотоку.

Та незважаючи на перенесені небезпеки та страждання, дівчина дивиться в майбутнє цілком оптимістично.

– З огляду на все, що вона перенесла, вона почувається щасливою, – говорить батько дівчини Вейн Бріджес.

Джерело:CNN