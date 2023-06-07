Через довготривалу відсутність правильного лікування у 47-річної Тамари розвинулась хронічна кишкова непрохідність – через спайки та незворотне ураження окремих ділянок кишківника.

У ході операції хірурги розділили всі спайки та виконали резекцію уражених ділянок товстої та тонкої кишки.

Чому ж пацієнтка довела себе до такого небезпечного стану?

Роками вона не могла нормально харчуватися, але не йшла за допомогою до лікарів, бо боялася почути якийсь страшний діагноз.

До спеціалістів лікарні Святого Пантелеймона жінка звернулася вже у вкрай важкому стані, коли остаточно втратила працездатність.

Після обстеження медики встановили діагноз. І це була зовсім не онкологія. Життя Тамари перетворило на жах рідкісне захворювання – хвороба Крона.

Це специфічне запальне аутоімунне захворювання ШКТ, за якого імунна система людини помилково вважає слизову оболонку травного тракту чужорідною і атакує її. Хвороба Крона трапляється у 30 людей на 100 000.

На жаль, вилікувати її неможливо. Проте, дотримуючись призначень та рекомендацій, можна досягти тривалої ремісії і значно покращити якість життя.

Уже за тиждень після операції Тамару виписали додому. Попереду в неї післяопераційна реабілітація. Проте, вже зараз жінка почувається значно краще, планує повернутися до роботи та нормального життя.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова