У Слов’янському психоневрологічному інтернаті на коронавірус захворіли 216 із 412 підопічних, а також 62 із 260 співробітників.

Загальна кількість хворих у закладі сягнула 278, проте директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко запевнив, що спалах інфекції вже локалізовано.

За його словами, туди не допускають сторонніх людей, тому немає підстав для поширення хвороби.

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– На момент появи вірусу там знаходилося 672 людини, з яких 260 – співробітники інтернату, з них 62 людини захворіли. Підопічних – 412, з них захворіли 216, – розповів чиновник.

Він уточнив, що нині 11 хворих знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Коронавірус на Донеччині

Станом на 7 липня у Донецькій області зафіксовано 686 випадків коронавірусу, з яких у Слов’янську – 367.

Зокрема п’ять нових випадків підтверджено за минулу добу: три – у Слов’янську, по одному – у Маріуполі та Бахмуті.

Серед нових хворих: 80-літній чоловік і чотири жінки (37, 56, 60, 76 років). Одна з них – медик із психоневрологічного інтернату.

Загалом в Україні за добу зафіксовано 564 нових випадки коронавірусу, а з початку пандемії захворіли 49 607 осіб.

Джерело: Донецька ОДА