В Україні майже чотири тисячі нових випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок вівторка, 11 вересня, в Україні виявили 3 869 нових випадки зараження Covid-19, серед яких 387 дітей та 76 медичних працівників.

Таким чином з початку пандемії коронавірус діагностували у 2 275 863 українців 2 201 768 з яких вилікувалися. Водночас у лікарні госпіталізували 410 осіб.

За минулу добу з Covid-19 впоралися 345 осіб, а 27 українців не змогли подолати хворобу і померли.

Найбільше випадків зараження виявили в Києві (132), Одеській (84) та Харківської (84) областях.

Коронавірус у регіонах: