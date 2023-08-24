Складну операцію на серці без розрізу грудної клітини 3-річній дівчинці з Миколаєва провели в Інституті Амосова.

Це не просто врятувало життя дитині, а й забезпечило маленькій Марії можливість бути активною й енергійною.

Вроджену ваду серця – відкриту артеріальну (Боталову) протоку, у дівчинки діагностували лікарі два роки тому. Ця патологія небезпечна тим, що з роками призводить до незворотних змін та серйозних хвороб серця, легень, нижніх кінцівок. Фактично веде до інвалідизації.

– Коли ми дізналися про діагноз Марійки, почали збирати гроші на операцію, яка дорого коштує. Але нам зателефонували з Інституту Амосова і повідомили, що усе це буде безоплатно, – ділиться мама дівчинки Олена.

Складне і дороговартісне оперативне втручання стало можливим завдяки благодійній організації Серця майбутнього, яка допомагає пацієнтам інституту.

Операція проводилась ендоваскулярно: через прокол у стегновій вені та артерії в незакриту протоку хірурги встановили оклюдер (маленьку пружинку), яка перекрила потрапляння артеріальної крові у венозне русло.

Марія вже почувається добре. Вона активна і весела. Відтепер їй не робитимуть зауважень, щоб не бігала і не стрибала.

Джерело і фото: Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова