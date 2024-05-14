Провідні реконструктивні та пластичні хірурги з Чехії знову відвідали Перше медоб’єднання Львова, щоб надати українцям медичну допомогу. Візит спеціалістів з Брно був організований в межах програми Medevac, урядової гуманітарної місії Міністерства внутрішніх справ Чехії.

30 консультацій та 12 складних операцій

Протягом тижня перебування у львівській клініці чеські фахівці провели 30 консультацій та 12 складних операцій з травм м’яких тканин тіла та голови, дві з яких тривали понад 10 годин.

Хірургічні втручання виконувалися з використанням нових методів та сучасних реконструктивних технологій.

Це вже третій візит хірургів університетської клініки м. Брно (Чехія) до Першого медоб’єднання Львова.

Метою цієї місії є впровадження нових сучасних методів реконструктивних операцій у найбільший опіковий заклад на заході України.

Щоб лікувалися в Україні

За статистикою, в Україні виживають лише 20% пацієнтів з важкими опіками. Тому лікарі з Першого медоб’єднання отримують досвід чеських колег, а також відправляють пацієнтів для подальшого лікування за кордон.

– Нині у нас багато пацієнтів з важкими ураженнями, але ми хочемо, аби ці люди змогли отримати допомогу в себе вдома – в Україні, – каже Галина Саян, керівниця Центру термічної травми та пластичної хірургії Першого медобʼєднання Львова.

Джерело і фото: Перше медобʼєднання Львова