Міністерство оборони Іспанії офіційно повідомило, що військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України.

На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги. На зворотньому шляху він забере в Польщі вісьмох поранених українців та переправить їх до Іспанії.

Літак перевозить 300 кг предметів медичного призначення: індивідуальні бойові (медичні) комплекти та респіратори. У Польщі майно буде передане представникам України за запитом, і слугуватиме для збільшення можливостей догляду за пораненими.

Зараз дивляться

Цей політ засвідчує зобов’язання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі військової підтримки.

Джерело: Генштаб ЗСУ