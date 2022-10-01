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300 кг медичної допомоги від Іспанії прямує до України: що туди входить

1 Жовтня 2022, 15:52
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
300 кг медичної допомоги від Іспанії прямує до України: що туди входить
Джерело: Pexels

Міністерство оборони Іспанії офіційно повідомило, що військовий медично-транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії C-295 вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України.

На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги. На  зворотньому шляху він забере в Польщі вісьмох поранених українців та переправить їх до Іспанії.

Літак перевозить 300 кг предметів медичного призначення: індивідуальні бойові (медичні) комплекти та респіратори. У Польщі майно буде передане представникам України за запитом, і слугуватиме для збільшення можливостей догляду за пораненими.

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Цей політ засвідчує зобовязання Іспанії перед Україною надавати постійну допомогу, яка виходить за межі військової підтримки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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медична допомога
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