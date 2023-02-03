30-річну переселенку з Австралії в США Аллі Макларен спіткала неймовірна низка драматичних подій в її житті.

Почалося все в того, що її побив безхатько. Пізніше виявилося, що у жінки зламана щелепа і почали випадати зуби.

За словами Аллі, після операції на щелепі імунна система настільки ослабла, що вона підхопила інфекційну пневмонію, і під час одного з нападів кашлю жінка впала, вдарилася головою, що спровокувало черепно-мозкову травму.

Зараз дивляться

Потім у Аллі діагностували незлоякісну гігантоклітинну пухлину головного мозку, більшу частину якої медики благополучно видалили і прописали опромінення, щоб ліквідувати залишки уражених клітин.

А коли на початку січня 2023 року Макларен прямувала на променеву терапію в місцеву лікарню, її збив водій, який не зміг загальмувати на знаку Стоп. В результаті аварії Аллі зламала обидві ноги.

Цікаво, що багато підписників жінки в соціальних мережах вважають, що якби не побиття, не вдалося б виявити пухлину на ранніх стадіях.

– Цей бомж ніби як врятував тобі життя? – цей коментар набрав понад 43 тис. лайків.

Але сама Макларен не відчуває особливої подяки нападнику. За її словами, єдиного чого він домігся для неї, це величезний стрес і не менші медичні рахунки.

За словами Аллі, після всього пережитого її понизили на посаді за місцем роботи, багато друзів від неї відвернулися через різкі перепади настрою і напади люті.

Однак попри численні негаразди Макларен дивиться в майбутнє з оптимізмом, вважаючи, що її нещастя не триватимуть вічно і одного разу вона прокинеться і їй не буде боляче.