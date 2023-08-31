36-річного Павла, який дивом вижив після важкого поранення, лікують фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні.

Львівські хірурги видалили пораненому уламки міни з голови, лівого плеча та правої ноги. Утім, два осколки в печінці, кожен з яких по 2 см, залишили. Позаяк вони проникли вглиб на 10 см і зупинилися біля середньої печінкової вени.

Хірурги вважають, що видаляти ці уламки зараз надто небезпечно. Наразі вони не рухаються, не загрожують життю Павла, але потребують постійного спостереження.

Коли боєць потрапив до Центру, після лікування у Часовому Ярі, Дружківці, Дніпрі, Києві, з його тіла вже видалили чимало ворожого залізяччя. Усього було аж 40 уламків, які фактично пошматували тіло.

Павло Пастух зі Львівщини. Довгий час працював за кордоном. Щойно почалася велика війна, повернувся боронити країну.

Воював на Донецькому напрямку, в районі Бахмута наприкінці січня потрапив під мінну атаку ворога.

Павло пригадує: того ранку зав’язався ближній бій з росіянами.

Кілька наших воїнів одразу отримали поранення. Павло разом з двома побратимами кинувся їх витягати. І тут зовсім поруч влучає міна.

Загинули всі, крім Павла.

Він втратив свідомість, а коли прийшов до тями, відчув – складно дихати.

Боєць бачив власні пошматовані ноги, руки, живіт… Розумів, що і внутрішні органи, зокрема і легені, постраждали. Проте не дозволив собі опускати руки – наклав тиснучі пов’язки на ділянки, де кровило найбільше. Затим поволі, на межі можливостей, рушив у бік українських позицій.

Ворожий дрон переслідував пораненого, усього на бійця скинули 11 боєприпасів. Та жоден з них, на щастя, не влучив у ціль.

Вибратися з пастки знесиленому воїнові з 40 осколками у тілі допомогли двоє побратимів із сусідньої позиції на псевдо Німець та Док.

Павло каже, що все життя буде перед ними в неоплатному боргу.

Нині чоловік проходить реабілітацію. Разом з фізичними терапевтами тренує витривалість м’язів ніг та спини.

Павло переконаний, на полі бою, де багато побратимів склали голови, його врятував Син Божий.

І нині віра допомагає воїну боротися за життя далі.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова