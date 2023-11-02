Згідно з даними Національного канцер-реєстру, щорічно в Україні діагностують приблизно 4,5 тис. нових випадків раку підшлункової залози (РПЗ). Про це повідомила генеральний директор Національного інституту раку Олена Єфименко.

Експертка зазначила, що хоча в глобальному розрізі рак підшлункової залози становить лише 3% усіх випадків раку, рівень смертності від нього сягає 7% у загальній статистиці.

Смертність від раку підшлункової залози

Водночас Єфименко наголосила, що смертність від раку підшлункової залози серед чоловіків і жінок майже однакова: 6% серед жінок і 5,5% серед чоловіків.

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– 70% українців, хворих на рак підшлункової залози, помирають уже в перший рік після встановлення діагнозу, причому в половині випадків цей діагноз ставлять на пізніх стадіях, – повідомила вона.

Гендиректорка наголосила на важливості регулярного профогляду в лікарнях, законтрактованих із НСЗУ, у лікарів, які спеціалізуються на лікуванні раку підшлункової залози.

За словами експертки, такі прості, але свідомі дії можуть скоротити відсоток смертності від цієї хвороби.

ОНКОсвідомість – це цикл відеопрограм, у яких провідні фахівці та досвідчені лікарі Національного інституту раку дають вичерпні відповіді на найчастіші запитання, розвінчують міфи та дають корисні поради.

Перший цикл програм був присвячений колоректальному раку.