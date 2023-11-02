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4,5 тис. нових випадків щороку: статистика раку підшлункової залози в Україні

2 Листопада 2023, 09:16
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
4,5 тис. нових випадків щороку: статистика раку підшлункової залози в Україні
Джерело: Pixabay

Згідно з даними Національного канцер-реєстру, щорічно в Україні діагностують приблизно 4,5 тис. нових випадків раку підшлункової залози (РПЗ). Про це повідомила генеральний директор Національного інституту раку Олена Єфименко.

Експертка зазначила, що хоча в глобальному розрізі рак підшлункової залози становить лише 3% усіх випадків раку, рівень смертності від нього сягає 7% у загальній статистиці.

Смертність від раку підшлункової залози

Водночас Єфименко наголосила, що смертність від раку підшлункової залози серед чоловіків і жінок майже однакова: 6% серед жінок і 5,5% серед чоловіків.

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– 70% українців, хворих на рак підшлункової залози, помирають уже в перший рік після встановлення діагнозу, причому в половині випадків цей діагноз ставлять на пізніх стадіях, – повідомила вона.

Гендиректорка наголосила на важливості регулярного профогляду в лікарнях, законтрактованих із НСЗУ, у лікарів, які спеціалізуються на лікуванні раку підшлункової залози.

За словами експертки, такі прості, але свідомі дії можуть скоротити відсоток смертності від цієї хвороби.

ОНКОсвідомість – це цикл відеопрограм, у яких провідні фахівці та досвідчені лікарі Національного інституту раку дають вичерпні відповіді на найчастіші запитання, розвінчують міфи та дають корисні поради.

Перший цикл програм був присвячений колоректальному раку.

Джерело
Укрінформ
Теги
Онкологія статистика Україна
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