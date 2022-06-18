Під час війни загострюється все: відчуття, реакції, переживання. Ми по-іншому сприймаємо смак ранкової кави, свіжого хліба, обійми рідних. Тому ми вдячні всім, хто забезпечує все це нам у важкі дні.

Та що робити, коли немає кави, хліба, рідні далеко? Завжди, пам’ятайте, завжди можна знайти те, за що ви можете подякувати: людям, новому дню, Всесвіту.

І всі, хто не виробив до війни правильну життєву філософію вдячності, мають наразі прекрасну нагоду зробити це просто зараз.

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Вправи для практикування вдячності

Ведіть щоденник вдячності. Кожну сторінку починайте словами, сьогодні я вдячний за… Потім опишіть або намалюйте те, за що ви вдячні. Подумайте. чому саме за це ви вдячні, як це впливає на ваше життя.

Розмови про вдячність за сімейною вечерею можуть стати чудовою практикою. Їх можна вести під час спілкування з колегами, учнями на початку або в кінці уроку.

Створіть банку вдячності. Напишіть маленькі записочки, за що ви вдячні, і зберіть їх у прозорій скляній банці. Важливо, щоб банка була саме прозора, адже тоді ви бачите об’єм папірців, які там назбируються, і уявляєте, скільки вже сталося речей, за які ви вдячні.

Коли у вас поганий настрій, можете виймати папірці і перечитувати записочки. Витягайте їх навмання. Таким чином ви згадуватиме, за що ви вдячні. Із дітьми за допомогою такої банки можна грати в крокодила — дитина має показати, що написано на папірці, а решта вгадують.

Обдумування добра. Згадайте про людину, яка зробила вам добро. Причому, це не обов’язково має бути близька людина. Не забувайте про незнайомих, які зробили вам щось приємне.

Можна навіть подумати про людину, яка виготовила улублену іграшку, або про солдата, який захищає нас на фронті.

Дітям можна запропонувати таку гру: берете предмет і починаєте згадувати всіх людей, що причетні до створення його, виготовлення на фабриці, до продажу у магазині, про водіїв, що довезли цей предмет.

Ця вправа викликає думки, що ми всі пов’язані між собою і навколо є багато людей, які намагаються допомогти.

Потім можна намалювати когось з цих людей, а потім пояснити, за яку добру справу ми вдячні.

Поки малюєте і розповідаєте про цю людину, слідкуйте за змінами у вашому тілі і тим, як змінюється ваш настрій. Почути чиїсь історії добра і допомоги — це теж приносить радість і підіймає настрій.

Постер вдячності. Наступний крок — напишіть записку з подякою цій людині и додайте у банку вдячності.

Є багато інших способів сказати дякую: можна причепити постер вдячності на вікні, зробити фото і викласти в соцмережах. Або надіслати постер нашим захисникам.

Що не скасовується

І діти, і дорослі можуть почуватися погано через те, що в їхньому житті останнім часом багато чого скасовано: робота, зустрічі з друзями, колегами, школа, розваги в парку, вечірки на день народження, прогулянки в лісі і відпочинок на берегах річок.

Думки про всі ці скасовані речі погіршують настрій і призводять до тривожності. Тож намагайтеся перемкнути увагу на позитив. Подумайте, а що не скасоване?

Це можуть бути дуже прості речі, про які ми ніколи не замислювалися: посмішка зранку, ходіння по дому цілий день в улюбленій піжамі, гра з домашнім улюбленцем.

Якщо робите цю вправу з дітьми, можна завести список подій, які не скасовані, і повісити його на видноті як нагадування.

Джерело: Психологічна підтримка