Міжнародні партнери передали Україні 50 автівок швидкої медичної допомоги.

“Швидкі” будуть передані для потреб збройних сил України, щоб військові медики могли безпечно та в стислі терміни евакуйовувати поранених із зони бойових дій та мати змогу надавати їм медичну допомогу.

Машини Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, що необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій.

Такі “швидкі” дозволяють евакуювати одночасно до чотирьох поранених.

Частина автівок вже доставлена в ті області, де тривають запеклі бої із російськими загарбниками.

Компанія Epic Games поділилася результатами першої доби благодійної акції в грі Fortnite. Геймери зібрали $36 млн на допомогу нашій країні.

Благодійна акція від Epic Games розпочалася з 20 березня, а закінчиться 3 квітня. За цей час усі виручені кошти із внутрішньоігрових покупок геймерів Fortnite підуть на допомогу Україні. Це стосується скінів, підписок, подарункових сертифікатів та косметичних наборів.

Аналогічно зробила і компанія Microsoft – виручку з Fortnite з донатів власників Xbox також відправлять на допомогу нашій країні.

Втім, для мешканців РФ ця популярна відеогра вже недоступна.

Фото: МОЗ