Станом на ранок 2 жовтня, у Києві зафіксували 534 нових Covid-випадків. Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (103), Деснянському (73) та Святошинському (67) районах.

За добу захворіли 299 жінок віком від 18 до 90 років, 172 чоловіки віком від 18 до 87 років, 36 дівчаток від 2 до 17 років, 27 хлопчиків від п’яти місяців до 17 років.

Загалом у столиці за весь час пандемії 235 596 киян захворіли на коронавірус. За минулі 24 години 22 жителів Києва померли від ускладнень коронавірусу. Загалом 5 428 українців не змогли подолати небезпечне захворювання.

За добу 81 хворого на Covid-19 госпіталізували до медичних закладів Києва. Ще 151 особу госпіталізували з підозрою на коронавірус та пневмонії.

За даними Київської міської державної адміністрації, за минулі 24 години 138 жителів столиці одужали від хвороби. За весь час Covid-пандемії 221 376 киян змогли подолати захворювання.

Проте ситуація в Україні з коронавірусом в Україні залишає бажати кращого. Станом на ранок 2 жовтня, за добу на території країни 11 809 українців захворіли на Covid-19, серед яких 1 104 дітей.