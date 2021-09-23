Адміністрація з питань продовольства і ліків (FDA) дозволила вводити третю, бустерну, дозу вакцини проти коронавірусної інфекції. Але вона рекомендована не всім американцям, а тільки тим, хто старше 65 років, хто має роботу, пов’язану з ризиком зараження Covid-19, і хто може захворіти інфекцією у важкій формі.

Повідомляється також, що жителі США у віковій категорії 65+, перш ніж вколотися втретє, повинні почекати не менше півроку з дня отримання другого щеплення.

Таким чином бустерну дозу Сovid-щеплення можуть отримати десятки мільйонів американців. Правда, поки тільки гіпотетично, оскільки запропоновану FDA схему ще повинен схвалити Центр з контролю і запобігання захворюваності (CDC).

За повідомленнями американських ЗМІ, остаточне рішення може бути прийнято досить оперативно. Хіба що знадобитися якийсь час, щоб уточнити, представники яких саме професій мають високий ризик зараження. На думку FDA до таких відносяться медики, вчителі та соціальні працівники, а також ті, хто працюють з бездомними і в тюрмах.

Де ще дозволили бустерні дози

Уряд Великої Британії має намір з наближенням зими запропонувати бустерні дози всім співвітчизникам старше 50 років, а також людям з групи ризику.

Німеччина, Франція і Чехія також оголосили про подібні плани третьої дози для літніх і вразливих для хвороби людей.

А ось в Ізраїлі третя доза вже доступна всім, старше 12 років.

Нагадаємо, що ВООЗ закликала багаті країни утриматися від бустерних доз, поки не буде досягнутий належний рівень вакцинації в бідних країнах.