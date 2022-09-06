У серпні зафіксовано 14 випадків. коли змії кусали людей, а загалом цьогоріч змії 71 раз впускали свій яд людям, повідомляє Центр громадського здоров’я.

Серед постраждалих 14 дітей до 17 років і 32 жінки. Звернення надходили зі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Запорізької, Полтавської, Київської, Рівненської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей. Летальних випадків, на щастя, зареєстровано не було.

Минулого року за такий самий період було зафіксовано 70 укусів змій, з них 24 – дітей до 17 років і 27 від жінок, а у 2020 році — 52 звернення, діти – 12, жінки – 27.

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Нагадуємо, що варто бути обачними і дотримуватися простих правил, щоби не стати жертвою нападу і укусу змії:

В ліс, на город, у парк, на на пікнік обирайте такий одяг, щоб захистив від укусів: довгі штани із цупкої тканини, високі черевики або чоботи. Штани слід заправити у взуття.

довгі штани із цупкої тканини, високі черевики або чоботи. Штани слід заправити у взуття. Перевіряйте місце відпочинку на природі. Перш ніж сісти на траву, камінь, хмиз або колоду — пошарудіть чи постукайте ціпком, щоби налякати змію, якщо вона там сховалася.

Перш ніж сісти на траву, камінь, хмиз або колоду — пошарудіть чи постукайте ціпком, щоби налякати змію, якщо вона там сховалася. Не торкайтеся руками старих пеньків, каменів, повалених стовбурів дерев, не перевіривши їх палицею.

старих пеньків, каменів, повалених стовбурів дерев, не перевіривши їх палицею. Не робіть різких рухів і не наближайтеся, якщо побачили поруч змію, краще завмерти і зачекати, допоки вона відповзе, або без різких рухів самому відійти. Не намагайтеся вбити змію. Змії не нападають першими, а проявляють агресію лише у разі небезпеки.

Що робити, якщо змія вкусила

Потрібно якнайшвидше звернутися до лікарні та отримати фахову допомогу. Адже укуси небезпечні саме ускладненнями, що можуть виникнути згодом.

Якщо лікарня далеко, постраждалому потрібно надати домедичну допомогу:

забезпечте спокій та мінімум рухів;

місце укусу обробіть антисептиком;

зніміть з ураженої кінцівки одяг, прикраси, взуття;

давайте багато води;

прикладіть до рани лід, обмотаний тканиною;

дайте постраждалому 1-2 таблетки ліків від алергії;

у разі транспортування зафіксуйте уражену кінцівку.

Що не потрібно робити:

не висмоктуйте отруту — це може спровокувати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів;

не накладайте джгут;

не припікайте рану;

не вживайте алкоголь.

Джерело: ЦГЗ