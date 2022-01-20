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8 місяців жив з титановою конструкцією на шиї: в Охматдиті дитину рятували в кілька етапів

20 Січня 2022, 19:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
охматдет

Нейрохірурги Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели низку надскладних операцій на шийному відділі хребта, рятуючи життя 11-річного Богдана. ️

Ця історія почалася 4 роки тому. Тоді Богдану, одному з 13 дітей багатодітної сім’ї Касько з Білої Церкви, лікар-нейрохірург Павло Плавський видалив величезну пухлину, що розташовувалася уздовж шийних хребців.

Але після цього шия хлопчика почала деформуватися, перетискаючи трахею і стравохід. Богдан почав часто задихатися. Виникла загроза перелому.

У минулому році фахівці встановили дитині спеціальний Гало-апарат, щоб вирівняти шию і запобігти її грубій деформації і стисненню життєво важливих структур.

охматдет

Коли Богдан повернувся з лікарні додому, його брати і сестри не могли повірити, що з цією конструкцією можна жити. Хлопцеві довелося заново вчитися їсти і ходити з апаратом з карбону і титану. Хлопчик розповідає, що найважче було спати з ним, лежати заважали гвинти і штанги.

– Богдан – єдина дитина в Україні, яка жила з таким Гало-апаратом так довго, – зазначив завідувач відділенням дитячої нейрохірургії Павло Плавський.

За його словами, за 8 місяців конструкція допомогла досягти бажаного результату: шия повністю вирівнялася, підборіддя піднялося майже на 15 см. Однак залишилася певна деформація шийних хребців.

Але щоб закріпити цей результат і прибрати незручну конструкцію, необхідно було провести ще низку хірургічних втручань. Нейрохірурги взялися за ювелірну роботу: потрібно було зафіксувати задню і передню частини шиї.

Для цього першим етапом були видалені міжхребцеві диски і замінені спеціальними керамічними кейджами. Потім в кожен хребець шийного відділу закріпили гвинти, через які пройшли титанові штанги. Дві операції тривали по 12 і 13 годин. Після них Богдану нарешті зняли апарат, про що дитина мріяла так довго.

Ця рідкісна багатоетапна операція для багатодітної сім’ї була проведена безкоштовно, витратні матеріали оплатив благодійний фонд Таблеточки.

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Через добу після останньої операції Богдан вже почав самостійно ходити, він зміг нарешті зручно спати.

А ще через 5 днів хлопчик повернувся до своєї великої родини. Найбільше за Богданом сумував його брат-близнюк. Тепер вони знову разом.

Попереду ще чекає реабілітація, але Богдан вже потроху повертається до звичайного життя і мріє, як можна швидше сісти на велосипед.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит

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Операція , Охматдит
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