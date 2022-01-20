Нейрохірурги Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит провели низку надскладних операцій на шийному відділі хребта, рятуючи життя 11-річного Богдана. ️

Ця історія почалася 4 роки тому. Тоді Богдану, одному з 13 дітей багатодітної сім’ї Касько з Білої Церкви, лікар-нейрохірург Павло Плавський видалив величезну пухлину, що розташовувалася уздовж шийних хребців.

Але після цього шия хлопчика почала деформуватися, перетискаючи трахею і стравохід. Богдан почав часто задихатися. Виникла загроза перелому.

У минулому році фахівці встановили дитині спеціальний Гало-апарат, щоб вирівняти шию і запобігти її грубій деформації і стисненню життєво важливих структур.

– Богдан – єдина дитина в Україні, яка жила з таким Гало-апаратом так довго, – зазначив завідувач відділенням дитячої нейрохірургії Павло Плавський.

За його словами, за 8 місяців конструкція допомогла досягти бажаного результату: шия повністю вирівнялася, підборіддя піднялося майже на 15 см. Однак залишилася певна деформація шийних хребців.

Але щоб закріпити цей результат і прибрати незручну конструкцію, необхідно було провести ще низку хірургічних втручань. Нейрохірурги взялися за ювелірну роботу: потрібно було зафіксувати задню і передню частини шиї.

Для цього першим етапом були видалені міжхребцеві диски і замінені спеціальними керамічними кейджами. Потім в кожен хребець шийного відділу закріпили гвинти, через які пройшли титанові штанги. Дві операції тривали по 12 і 13 годин. Після них Богдану нарешті зняли апарат, про що дитина мріяла так довго.

Ця рідкісна багатоетапна операція для багатодітної сім’ї була проведена безкоштовно, витратні матеріали оплатив благодійний фонд Таблеточки.

Через добу після останньої операції Богдан вже почав самостійно ходити, він зміг нарешті зручно спати.

А ще через 5 днів хлопчик повернувся до своєї великої родини. Найбільше за Богданом сумував його брат-близнюк. Тепер вони знову разом.

Попереду ще чекає реабілітація, але Богдан вже потроху повертається до звичайного життя і мріє, як можна швидше сісти на велосипед.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит