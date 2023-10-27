82 українські військовослужбовці з важкими пораненнями та ампутаціями отримали необхідну допомогу та протези в медичному центрі головного військового госпіталю в Сарагосі.

Про це повідомили в Міноборони Іспанії.

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– 82 важкопоранених українських військових з ампутаціями (наразі продовжують лікування 23) отримали необхідну допомогу та потрібні протези в Іспанії в головному військовому госпіталі в Сарагосі. Іспанія з Україною, – повідомляють на сторінці відомства в Х (Twitter).

Міністр оборони Маргарита Роблес зустрілася з пораненими в боях українськими солдатами, які проходять лікування в цьому закладі.

Джерело: Х (Twitter)