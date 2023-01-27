З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну львівська служба екстреної медичної допомоги здійснила 85 евакуацій, цивільних пацієнтів з прифронтових регіонів, які постраждали від війни.

Людей у різному стані, часто лежачих, доставляє до Львова спеціальний медичний потяг. Транспортування пацієнтів до медзакладів міста, а за необхідності і за кордон, беруться медики Львова. На допомогу їм приходять міжнародні волонтерські організації.

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Шість карет швидких приїхали до потяга. На кожного пацієнта виділяється одна автівка і два медики.

– Ми повинні зустріти, оглянути, транспортувати, – говорить Ганна Танюх, лікарка невідкладних станів. – Надаємо невідкладну допомогу за необхідності. Спостерігаємо за станом пацієнта у дорозі.

І тут важливо слідкувати не тільки за фізичним станом хворого, а й підтримати його морально.

– Підтримка досить важлива, – зазначає Ганна. – Ми їх розпитуємо, вони хочуть виговоритися, висказати все, що пережили.

Пацієнти мають різні травми, тому машини обладнані всім необхідним для надання екстреної медичної допомоги на випадок погіршення стану.

Серед інших швидких – карета медиків з Німеччини. Її придбали за донати Джонатан та Макс.

На початку війни парамедик Джонатан вирішив створити волонтерську організацію ArteSans ResQ і допомагати Україні.

– Ми приїхали щоб допомагати з евакуацією цивільних та військових, – розповів Джнтан – Усе, що відбувається – несправедливо, і я вважаю, що ми маємо підтримувати країни, які намагаються відійти від радянських впливів.

Німецькі волонтери часто беруть на себе найважчих пацієнтів.

– Ми спеціалізуємося на пацієнтах з опіками – це важко бачити, але ми маємо це робити, – додав Макс.

На цей раз потяг привіз 6 пацієнтів. Кожен вагон маркований кольоровими прапорцями від зеленого до червоного, у залежності від важкості стану пацієнта.

Далі фельдшер координує бригади медиків. Частину пацієнтів розвозять по місцевих медзакладах. Декого відразу евакуюють за кордон.

– Зараз до нас потрапляють пацієнти з важкими опіками, – говорить керівник Львівського обласного центру екстреної допомоги Андрій Васько. – Часто пацієнти знаходяться на апараті штучної вентиляції легень.

Васько додав, що бувають серед пацієнтів і діти, в тому числі новонароджені, що мають мінно-вибухові травми. Пацієнтів з онкозахворюваннями та зі складними випадками, скеровують на лікування за кордон.