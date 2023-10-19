Напередодні зими у медзакладах України встановлено 8,5 тис. потужних генераторів, щоб вистояти і зберегти робочий ритм під час можливих блекаутів.

Цими днями до лікарень та медичних університетів 14 областей та міста Києва доставлять ще 42 потужні генератори на 150-264 кВТ.

Це стало можливим завдяки спільному проєкту МОЗ та Світового банку.

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Наразі кожен медичний заклад, який законтрактований з НСЗУ, має резервні джерела живлення. Якщо раптом станеться несподіване припинення постачання електроенергії, генератори спрацюють автоматично. Живитимуть операційні, реанімації, кисневі станції та інше критично важливе обладнання.

Готуючись до можливих блекаутів, частина лікарень обзавелася власними свердловинами та автономними котельнями.

У медзакладах уже встановлено й 1 092 станції Starlink. Тому, якщо під час відключень світла відключаться й мобільні мережі, медики не втратять зв’язок.

Усі зазначені заходи здійснені превентивно. Щоб уникнути минулорічної ситуації, коли після ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури енергетикам доводилося аварійно відключати електроенергію. Тоді під загрозою знеструмлення опинилися і медичні заклади.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: МОЗ