Судинні хірурги Львівської обласної клінічної лікарні провели надскладну операцію на сонних артеріях 72-річному мешканцю Львівщини.

Варто додати, що атеросклеротичні бляшки з найбільш постраждалої правої артерії, яка була забита на 95%, видаляли під місцевим наркозом. Бо важливо бачити, як пацієнт реагує на оперативне втручання.

Операції на сонних артеріях належать до ризикованих і надскладних. Вони будуть успішними, якщо пацієнт звернувся за допомогою вчасно.

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У цьому випадку могли й запізнитися. Адже Іван С. навіть не здогадувався про свою проблему, поки у нього не стався інсульт.

Невелика частина бляшки відірвалася, потрапила в мозок і утворила у ньому вогнище розміром 1 см. Швидка доставила чоловіка до лікарні.

Можна вважати, що пацієнт на операційний стіл потрапив дуже вчасно.

– Окрім того, що у нього була надірвана бляшка, серед застарілих бляшок причаїлися нові тромби, які могли будь-якої миті спровокувати ще один інсульт, – розказав журналістам професор, відомий судинний хірург Ігор Кобза.

Ретельне обстеження вразило хірургів – сонні артерії пацієнта були просто забиті бляшками, що вже приросли до стінок судин. Як кров надходила у судини мозку, навіть незрозуміло.

Хворого з небезпечною патологією оперували понад годину. Спершу, коли тільки на дві секунди перекрили праву сонну артерію, чоловік почав втрачати свідомість.

А видалити застарілі бляшки, які вже приросли до стінок артерій, швидко неможливо. Тож, аби пацієнт витримав цю операцію, йому поставили шунт, яким кров надходила до мозку, поки хірурги звільняли від бляшок сонну артерію.

Операція пройшла успішно. Якщо до оперативного втручання чоловік не міг правою рукою взяти іграшку (наслідки перенесеного раніше інсульту), то вже наступного дня після операції він спокійно стискав пальці в кулак, діставав вказівним пальцем до носа тощо.

Щоправда у декого з родичів закралися сумніви, чи можна було обійтися без операції, обмежившись установкою стенту.

Асоціація судинних хірургів Європи при звуженні сонних артерій на понад 50-60% вважає найефективнішим оперативне лікування, а не стентування. Це золотий стандарт.

Стентування не заборонено, але це друга лінія лікування. Цієї позиції притримуються і львівські судинні хірурги.

– Скажімо, після операції на сонній артерії утворився великий рубець, що звужує просвіт судини. От тоді можна ставити стент, бо в артерії вже немає бляшок, – каже Ігор Кобза.

Професор навів свіжі дані Асоціації судинних хірургів Європи: якщо при операціях на сонних артеріях ускладнення виникають в 1,3% пацієнтів, то при стентуванні – у 8,3%.

На четвертий день після оперативного втручання, Івана С. виписали з лікарні. Чоловік почувається добре. З лікарні пішов своїми ногами, без допомоги рідних.

За словами судинних хірургів, нині атеросклеротичні бляшки мають практично всі, кому за 60. У когось їх більше, у когось менше. Якщо просвіт судини перекривається більше, ніж на 75-80%, потрібно терміново проводити операцію.

Джерело: Zaxid.Net