Про те, що Київ може невдовзі потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки з усіма її жорсткими обмеженнями, повідомив сьогодні, 20 жовтня, на своїй сторінці в Телеграм-каналі мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, ситуація з розповсюдженням коронавірусу як в місті, так і в країні стає гіршою майже щодня. Так, тільки за минулу добу в Києві було зафіксовано понад 1 тис. нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. Більше 500 киян потрапили в лікарні. Більшість із них – у важкому стані. 29 жителів столиці померли.

Якщо до цієї жахливої статистики додати, що ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються і скоро їх зовсім не залишиться, а 98% госпіталізованих до лікарень – нещеплені, стає надто зрозуміло, чому Києву загрожує червона зона.

Проте єдиним способом зупинити розповсюдження смертельного вірусу та уникнути найсуворіших обмежень була і залишається масова вакцинація.

– Я розумію, що моє звернення для частини людей – непопулярне. Але найважливіше для мене – зберегти здоров’я і життя киян, не допустити колапсу медичної системи, яка може не впоратися з надто великою кількістю хворих, – написав Віталій Кличко.

За переконанням мера, коронавірус блокує повноцінне життя. І наразі вибір у киян простий: або – ізоляція, або – вакцинація, а значить здоров‘я і життя, своє, своїх близьких, друзів та тих, хто поруч. Бо помирають, в абсолютній більшості, ті, хто вперто не бажає отримувати рятівну вакцину.

Джерело: Віталій Кличко