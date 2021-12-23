Кабінет Міністрів України розглянув проект закону про допоміжні репродуктивні технології. Документ затверджує механізми застосування лікувальних програм, завдяки яким українці, які страждають на безпліддя, зможуть реалізувати свої репродуктивні права.

За статистикою, в Україні частота жіночого безпліддя досягає 60%, чоловічого – 40%. Проблема безпліддя широко поширена в усьому світі, тому для її вирішення лікарі розробили новітні методики лікування безпліддя – допоміжні репродуктивні технології.

Документ вельми актуальний, адже раніше багато аспектів репродуктивної медицини врегульовані не були.

Питання планування сім’ї та репродуктології обговорювалися і на виїзній колегії Міністерства охорони здоров’я, яка була присвячена розвитку та охороні материнства і дитинства

– Думка експертів одностайна: репродуктивна медицина розвивається і надає українським парам можливість використовувати кращі світові практики. Прийшов час прибрати юридичні колізії і чітко визначити правила роботи, – заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, законопроект відповідає цілям сталого розвитку Генеральної Асамблеї ООН щодо забезпечення універсального доступу до послуг репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, інформування та освіти, а також інтеграції репродуктивного здоров’я в національні стратегії і програми.

Для довідки. Допоміжні репродуктивні технології – система методик, які застосовуються для вирішення проблеми безпліддя, при яких окремі або всі етапи зачаття відбуваються поза організмом людини (в умовах in vitro).