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Актуальне питання: Кабмін розглянув законопроект про допоміжні репродуктивні технології

23 Грудня 2021, 16:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ин витро
Джерело: Depositphotos

Кабінет Міністрів України розглянув проект закону про допоміжні репродуктивні технології. Документ затверджує механізми застосування лікувальних програм, завдяки яким українці, які страждають на безпліддя, зможуть реалізувати свої репродуктивні права.

За статистикою, в Україні частота жіночого безпліддя досягає 60%, чоловічого – 40%. Проблема безпліддя широко поширена в усьому світі, тому для її вирішення лікарі розробили новітні методики лікування безпліддя – допоміжні репродуктивні технології.

Документ вельми актуальний, адже раніше багато аспектів репродуктивної медицини врегульовані не були.

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Питання планування сім’ї та репродуктології обговорювалися і на виїзній колегії Міністерства охорони здоров’я, яка була присвячена розвитку та охороні материнства і дитинства

– Думка експертів одностайна: репродуктивна медицина розвивається і надає українським парам можливість використовувати кращі світові практики. Прийшов час прибрати юридичні колізії і чітко визначити правила роботи, – заявив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами міністра, законопроект відповідає цілям сталого розвитку Генеральної Асамблеї ООН щодо забезпечення універсального доступу до послуг репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, інформування та освіти, а також інтеграції репродуктивного здоров’я в національні стратегії і програми.

Для довідки. Допоміжні репродуктивні технології – система методик, які застосовуються для вирішення проблеми безпліддя, при яких окремі або всі етапи зачаття відбуваються поза організмом людини (в умовах in vitro).

Джерело
Урядовий портал
Теги
Законопроект , Кабмін
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