Одна з провідних благодійних організацій Великої Британії British Liver Trust закликає уряд до термінових дій зі зниження канцерогенного впливу дешевого алкоголю і нездорової їжі.

На думку експертів організації, з початку 1970-х років смертність від раку печінки збільшилася більш ніж утричі.

– Ключовими факторами зростання захворюваності та смертності є алкоголь і ожиріння, – сказала виконавча директорка Памела Хілі.

Цей заклик пролунав після того, як уряд відклав запровадження правил, що забороняють багаторазові купівлі в супермаркетах продуктів з високим вмістом жиру, цукру або солі.

Дані про зростання захворюваності на рак печінки були представлені на розгляд парламентського комітету з охорони здоров’я та соціальної допомоги, який вивчає інновації в діагностиці та лікуванні.

Благодійна організація закликає до комплексної алкогольної стратегії, спрямованої на рекламні акції та доступність, вказуючи на те, що алкоголь є канцерогеном, який викликає принаймні сім типів раку.

За словами експертів, первинний рак печінки має один із найнижчих показників виживання серед усіх видів онкології.