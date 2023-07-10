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Алкоголь і ожиріння названо головними причинами зростання смертності від раку печінки в Британії

10 Липня 2023, 08:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
алкоголь
Джерело: Pixabay

Одна з провідних благодійних організацій Великої Британії British Liver Trust закликає уряд до термінових дій зі зниження канцерогенного впливу дешевого алкоголю і нездорової їжі.

На думку експертів організації, з початку 1970-х років смертність від раку печінки збільшилася більш ніж утричі.

– Ключовими факторами зростання захворюваності та смертності є алкоголь і ожиріння, – сказала виконавча директорка Памела Хілі.

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Цей заклик пролунав після того, як уряд відклав запровадження правил, що забороняють багаторазові купівлі в супермаркетах продуктів з високим вмістом жиру, цукру або солі.

Дані про зростання захворюваності на рак печінки були представлені на розгляд парламентського комітету з охорони здоров’я та соціальної допомоги, який вивчає інновації в діагностиці та лікуванні.

Благодійна організація закликає до комплексної алкогольної стратегії, спрямованої на рекламні акції та доступність, вказуючи на те, що алкоголь є канцерогеном, який викликає принаймні сім типів раку.

За словами експертів, первинний рак печінки має один із найнижчих показників виживання серед усіх видів онкології.

Джерело
The Guardian
Теги
Алкоголь Велика Британія Онкологія Смерть статистика
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