Американські вчені Північно-Західного університету розробили невеликий, м’який і гнучкий імплант, який знімає біль на вимогу й без використання ліків.

Перший подібний пристрій може стати такою необхідною альтернативою опіоїдам та іншим лікам, які здатні викликати сильну залежність.

Принцип роботи імпланта

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Імплант – біосумісний і водорозчинний. Точно та цілеспрямовано, методом охолодження, він викликає оніміння нервів і блокує больові сигнали в мозок.

Повідомляється, що зовнішній насос дозволяє користувачеві дистанційно активувати пристрій, а потім збільшувати або зменшувати його інтенсивність.

Після того, як пристрій більше не потрібен, він природним чином всмоктується в тіло, минаючи необхідність хірургічного вилучення.

Дослідники вважають, що пристрій може бути найбільш цінним для пацієнтів, які перенесли звичайні операції або навіть ампутації, які зазвичай вимагають післяопераційних ліків.

Хірурги можуть імплантувати пристрій під час процедури, щоб полегшити післяопераційний біль пацієнта.

Дослідження буде опубліковано в номері журналу Science від 31 червня. У документі описується конструкція пристрою та демонструється його ефективність на тваринній моделі.

Джерело: ScienceDaily